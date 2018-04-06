Узбекистан и Литва планируют увеличить товарооборот

2018-04-06 10:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Литва намерены увеличить взаимный товарооборот. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы министерства внешней торговли Узбекистана.

Согласно информации, обсуждение этого вопроса состоялось в рамках встречи между представителями министерства внешней торговли Узбекистана и послом Литовской Республики в Узбекистане с резиденцией в Москве.

Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В целях проработки вопросов увеличения взаимного товарооборота стороны договорились рассмотреть возможность проведения очередного пятого заседания узбекско-литовской межправительственной комиссии в 2018 году в Ташкенте.