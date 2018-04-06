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Задержан подозреваемый в убийстве жительницы Бейлагана

2018-04-06 11:09 | www.oxu.az | 6

Третьего апреля в одном из домов Бейлагана было обнаружено тело Рамили Асадовой со следами насилия. На основании данной информации сотрудники отдела полиции и прокуратуры Бейлаганского района провели необходимые мероприятия.
 
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативно-поисковых мероприятий в качестве подозреваемого в совершении убийства был задержан житель Бейлаганского района Ровшан Насиров.

По факту возбуждено уголовное дело.
 
Отметим, что 3 апреля соседи проживающей в доме 7 на улице Низами города Бейлаган Рамили Асадовой 1979 года рождения, обеспокоенные тем, что она долгое время не выходила из квартиры, позвонили в службу «102».
 
Прибывшие по адресу сотрудники отдела полиции Бейлаганского района обнаружили Асадову мертвой. Предположительно, женщина была убита.

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