Азербайджанский депутат ответил Жириновскому фактами

2018-04-06 11:25 | www.oxu.az | 6

Любой депутат, естественно, заинтересован в политической рекламе государства и в том, чтобы преподнести свою страну в лучшем свете. Но это не должно делаться посредством оскорблений в адрес других стран.

Об этом Oxu.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламент АР) Айдын Мирзазаде, комментируя высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского об Азербайджане.

Азербайджанский депутат назвал высказывания Жириновского абсурдными.

«Безопасность в Азербайджане находится на высоком уровне. Это подчеркивается самыми влиятельными международными организациями», - отметил парламентарий.

По его словам, Россия и Азербайджан, наряду с другими странами, борются за право проведения ЭКСПО-2025 и Жириновский решил внести свою «лепту» в этот процесс.

«Он попытался прорекламировать Ставрополь, но у него получилось как всегда… Всему миру известно, что эти высказывания носят характер «черного пиара» в пользу политического веса России.

Непорядочные высказывания Жириновского, которые не опираются ни на один факт, показывают уровень политической культуры российского депутата», - сказал Мирзазаде.

Депутат отметил, что в Азербайджане за последние годы успешно проведены такие значимые культурные, спортивные, политические мероприятия, как финал песенного конкурса «Евровидение», Игры исламской солидарности, Первые Евроигры, этапы Формулы 1, Глобальный бакинский форум и т.д.

«В Азербайджане получают образования более 10 тысяч иностранных студентов, ежегодно увеличивается число туристов, прибывающих в нашу страну – это все является неоспоримым доказательством высокого уровня безопасности в Азербайджане», - подчеркнул депутат.

По словам Мирзазаде, официальный Баку надеется, что будет победителем в гонке за право проведения ЭКСПО-2025.

Напомним, что накануне депутат Государственной Думы РФ Владимир Жириновский, говоря на тему претендентов на принятие международной выставки ЭКСПО-2025 сказал, что Баку - не безопасное место для проведения аналогичных мероприятий.

«Баку? Там рядом Карабах, и вообще сложные территории Ближнего Востока. А вот Свердловская область - самое безопасное место в мире!», - отметил Жириновский.

Али Мамедов

