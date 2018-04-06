Вынесен приговор водителю, сбившему четырех пешеходов

2018-04-06 11:33 | www.oxu.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу жителя Хачмазского района Илькина Фейзуллаева, обвиняемого по статьям 263.2 УК АР (нарушение правил дорожного движения, по неосторожности приведшее к смерти потерпевшего).

Как передает Oxu.Az, 25 апреля прошлого года около 8:00 на проспекте Гара Гараева Илькин Фейзуллаев на своем автомобиле BMW сбил жителей Баку Рафига Рзаева, Даяната Агазаде, его брата Ильхама и жительницу Лянкярана Тамашу Джебраилову.

Пострадавшие пешеходы были доставлены в городскую клиническую больницу №3, но, несмотря на вмешательство врачей, Т.Джебраилову спасти не удалось. Водитель был задержан сотрудниками Управления полиции Низаминского района.

Суд приговорил И.Фейзуллаева к шести годам лишения свободы.

Дж.Г.

