Сирийская армия вернула полный контроль над промзоной на востоке Дамаска

2017-03-24 22:23 | www.trend.az | 14

Элитные подразделения сирийской армии восстановили контроль над всеми объектами, ранее захваченными боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в промышленной зоне на востоке Дамаска, говорится в распространенном в пятницу заявлении командования ВС САР, передает РИА Новости

"Подразделения наших вооруженных сил при сотрудничестве с отрядами союзников вернули под свой контроль все объекты и комплексы зданий, куда ранее проникли террористы из "Джебхат ан-Нусры" и лояльных ей группировок в промышленном районе на севере Джобара", - говорится в документе, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

В заявлении отмечается, что армия продолжает преследовать противника, отступающего вглубь Джобара. По данным минобороны САР, экстремисты несут "большие потери".