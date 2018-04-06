В Барде сын украл 4 тысяч манатов из тайника своего отца

2018-04-06 11:40 | www.oxu.az | 6

Несколько дней назад в Бардинском районе Азербайджане в районное управление поступило заявление об ограблении.

Как сообщили Oxu.Az в отделении Бардинского РУП, по факту были предприняты неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

Было выявлено, что из квартиры Али Алиева (имя и фамилия вымышленные - ред.) было украдено более 4 тысяч манатов.

Вором оказался родной сын владельца квартиры.

В Министерстве внутренних дел Азербайджана данную информацию подтвердили Oxu.Az, добавив, что подозреваемый, а именно сын владельца квартиры уже задержан.

По факту ведется расследование.

Али Мамедов

