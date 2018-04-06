ВВС Турции ликвидировали 14 террористов на севере Ирака

2018-04-06 10:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции в рамках операции против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидировали 14 боевиков на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

Операция была проведена в районе Хакурк.

Также были уничтожены более 13 опорных пунктов террористов.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом