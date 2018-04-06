В связи с «Формулой-1» на некоторых дорогах будет ограничено движение

2018-04-06 11:16 | www.apa.az | 6

В связи с проведением подготовительных работ к Гран-при Азербайджана «Формулы-1», на некоторых участках трека будет ограничено движение транспорта.

Как передает АПА-Экономикс, в ночь с 6 на 7 апреля в связи с возведением трибуны на круге «Азнефть» будет установлен круг с малым радиусом и проезжая часть будет относительно сужена. В связи с проведением строительно-монтажных работ в ночь с 7 на 8 апреля на участке улицы Узеира Гаджибекова между улицей Пушкина и проспектом Азадлыг уменьшится количество полос движения. Из-за проведения подготовительных работ 9 апреля с ночи часть улицы Самеда Вургуна между улицей Зарифы Алиевой и проспектом Нефтчиляр будет закрыта для движения. Кроме того, в связи с проведением строительно-монтажных работ в ночь с 11 на 12 апреля на участке проспекта Нефтчиляр перед Морским вокзалом будет сужена проезжая часть дороги.

Операционная компания «Бакинское городское кольцо» приносит извинения за временные неудобства.