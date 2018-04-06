Ильхам Алиев на международных выставках - ОБНОВЛЕНО

2018-04-06 11:52 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 6 марта в Бакинском экспо-центре ознакомились с XVII Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий «AITF-2018» и XII Кавказской международной выставкой оборудования и принадлежностей для гостиниц «HOREX Caucasus-2018».

Как передает Oxu.Az, министр культуры и туризма Абульфаз Гараев сообщил президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой о выставках.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с павильонами выставок.

Было сообщено, что выставка «AITF-2018» проходит под лозунгом «Весь мир. Одна выставка» и в ней принимают участие 277 компаний и организаций из 20 стран мира, причем 31% от общего количества участников – дебютанты.

Компании представляют более 90 туристических направлений.

Страной-партнером AITF-2018 выступает Болгария, ежегодно принимающая участие в выставке с национальным стендом.

Всего в этом году выставка принимает 13 национальных и региональных экспозиций из Азербайджана, Грузии, Доминиканской Республики, Италии, Марокко, Таиланда, Турции, Чехии, Дагестана (Россия), Рогашки Слатина (Словения), Ставропольского края (Россия), а дебютантом этого года является Восточная Ява (Индонезия).

Совместно с AITF проходит 12-я Кавказская международная выставка «Все для отелей, ресторанов и супермаркетов» Horex Caucasus-2018 - единственная специализированная выставка отельной и ресторанной индустрии в регионе.

10:29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 6 марта в Бакинском экспо-центре ознакомились с XVII Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий «AITF-2018» и XII Кавказской международной выставкой оборудования и принадлежностей для гостиниц «HOREX Caucasus-2018».

Как передает Oxu.Az, министр культуры и туризма Абульфаз Гараев сообщил президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой о выставках.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с павильонами выставок.