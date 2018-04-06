Закрываются центральные улицы Баку

2018-04-06 12:02 | www.oxu.az | 7

В связи с проведением подготовительных работ к Гран-при Азербайджана «Формулы 1», на некоторых участках трека будет ограничено движение транспорта.

Как передает Oxu.Az, в ночь с 6 на 7 апреля, в связи с возведением трибуны, на круге «Азнефть» будет установлен круг с малым радиусом и проезжая часть будет относительно сужена.

В связи с проведением строительно-монтажных работ, в ночь с 7 на 8 апреля на участке улицы Узеира Гаджибекова между улицей Пушкина и проспектом Азадлыг уменьшится количество полос движения.

Из-за проведения подготовительных работ, 9 апреля с ночи часть улицы Самеда Вургуна между улицей Зарифы Алиевой и проспектом Нефтчиляр будет закрыта для движения.

Кроме того, в связи с проведением строительно-монтажных работ, в ночь с 11 на 12 апреля на участке проспекта Нефтчиляр перед Морским вокзалом будет сужена проезжая часть дороги.

Операционная компания «Бакинское городское кольцо» приносит извинения за временные неудобства.

Эльвин Пашазаде

