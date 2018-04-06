Управляй всеми платежными картами с BirBank!

2018-04-06 10:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank представил банковское приложение BirBank для своих клиентов, любящих новые технологии и отдающим предпочтение онлайн операциям, сообщает банк в пятницу.

Клиенты банка могут воспользоваться приложением, загрузив и зарегистрировавшись с помощью мобильного номера или платежной картой Kapital Bank в течение одной минуты.

Если смартфон или планшет владельца поддерживает функцию использования отпечатка пальца, то доступ к приложению банка можно получить, воспользовавшись этой функцией. С помощью BirBank клиенты Kapital Bank могут контролировать свои счета, карты и депозиты, не приходя в банк.

Благодаря новому приложению пользователи могут воспользоваться многочисленными инновационными онлайн услугами: добавить карту любого банка в приложение и провести различные транзакции с помощью этой карты, пересылать и получать денежные средства от абонентов присутствующих в телефонной книге пользователя и также загрузившим это приложение.