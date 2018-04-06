Пассажиры бакинского метро услышат новые мелодии

2018-04-06 12:08 | www.oxu.az | 5

ЗАО «Бакинский метрополитен» внесло определенные изменения в музыкальное сопровождение на ряде станций.

Как сообщили Oxu.Az в Бакинском метрополитене, до сегодняшнего дня оповещения на 5 из 25 станций метро не сопровождались музыкой и озвучкой на английском языке.

Это – станции метро «Aвтовокзал», «Мемар Аджеми», «Джафар Джаббарлы», «Шах Исмаил Хатаи» и «Бакмил». Отныне, кроме «Бакмил», остальные 4 станции оснащены музыкальным сопровождением и озвучкой как на азербайджанском, так и на английском языке.

Названия станций и анонсы даются на двух языках.

Отныне на станции «Шах Исмаил Хатаи» будет звучать отрывок из балета «1001 ночь» Фикрета Амирова, на станции «Джафар Джаббарлы» - из «Азербайджанского каприччио», на станции «Автовокзал» - «Аразбары» Узеира Гаджибекова, на станции «Meмар Аджеми» – фрагмент из произведения «Лейла» Рауфа Гаджиева.