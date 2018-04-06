В Душанбе будет проведён очередной таджикско-французский бизнес форум

2018-04-06 10:57 | www.trend.az | 5

Вопросы проведения очередного таджикско-французского бизнес-форму обсуждены накануне в Париже, столице Французской Республики, передаёт в пятницу таджикское издание «Авеста».

Как сообщает департамент информации МИД Таджикистана, в Париже состоялась встреча посла Таджикистана во Франции Дж.Убайдулло с директором Ассоциации “MEDEF International”, г-жой Жералдин Лембле.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности сотрудничество в рамках Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.