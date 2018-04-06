В этом году на госгранице Азербайджана были задержаны 1344 находившихся в розыске человека

2018-04-06 12:22 | www.apa.az | 8

В течение первых трех месяцев 2018 года сотрудниками Госпогранслужбы были достигнуты большие успехи в области усиления оперативно-розыскных мероприятий и пограничного контроля в сфере борьбы с незаконной миграцией.

Как сообщили АПА в ГПС, на контрольно-пропускных пунктах госграницы были выявлены и задержаны 1344 человека, находившихся в розыске по линии Интерпола, а также объявленных в розыск правоохранительными органами Азербайджана.

В течение указанного периода при попытке пересечь государственную границу по поддельным или чужим документам были задержаны 76 человек, 29 из которых – граждане Азербайджана. Были предотвращены попытки поездок в европейские страны, используя страну в качестве транзитной территории, а также попытки въезда в Азербайджан по поддельным документам 47 иностранными гражданами. 101 иностранный гражданин, не объявивший цель своего визита, не был допущен в страну в качестве нежелательных лиц.

Так, в течение указанного периода на контрольно-пропускных пунктах были выявлены поддельные документы 29 иностранных граждан, в том числе 17 граждан Узбекистана, 3 граждан Таджикистана, 2 граждан Ирана, 2 граждан Кыргызстана, 2 граждан Ганы, 1 гражданина Конго, 1 гражданина Иордании и 1 гражданина России.

Были задержаны 18 иностранных граждан, попытавшиеся совершить поездку в Европу, используя поддельные визы и свидетельства на жительство для транзита через территорию Азербайджана. В их числе 8 граждан Шри-Ланки, 3 граждан Пакистана, 2 граждан Ирана, 2 граждан Индии, 1 гражданин Конго.

27 граждан Узбекистана, 20 граждан Пакистана, 18 граждан Индии, 8 граждан Шри-Ланки, 5 граждан Киргизии, 4 граждан Ирана, 4 граждан Таджикистана, 3 граждан Бангладеша, 2 граждан ОАЭ, 2 граждан Ирака, 2 граждан Афганистана, граждан Ганы, 1 гражданин Конго, 1 гражданин Саудовской Аравии, 1 гражданин Сирии, 1 гражданин Египта не были пропущены на территорию страны, так как не смогли объяснить цель своего приезда.