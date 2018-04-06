PASHA Bank признан «Лидирующим банком в сфере осуществления безналичных платежей» в Азербайджане ®

2018-04-06 12:25 | www.apa.az | 8

Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – признан «Лидирующим банком в сфере осуществления безналичных платежей» на местном рынке по итогам 2017 года. Соответствующий конкурс на ежегодной основе проводится Центральным банком Азербайджана совместно с Ассоциацией банков Азербайджана среди всех участников банковского рынка.

По словам председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, победа в данной номинации является подтверждением со стороны госрегулятора важной роли банка в развитии безналичных платежей в Азербайджане. «Помимо этого, успех, которого добился в данном сегменте PASHA Bank в 2017 году, гармонично коррелирует с целями и задачами, которые стоят перед нами в рамках реализации Стратегии развития на 2018-2020 годы. В ближайшие 3 года мы намерены сконцентрировать свои усилия на трансформации своего бизнеса и развитии digital-каналов, что позволит нам выйти на качественно новый уровень обслуживания наших клиентов», - подытожил Т.Кязымов.

Отметим, что в настоящее время порядка 90% платежных операций и операций по обмене валют, проводимых юридическими лицами - клиентами банка, совершается посредством услуги интернет-банк.