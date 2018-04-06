Принято решение о специальных местах для курения - ОБНОВЛЕНО

2018-04-06 12:23 | www.oxu.az | 7

Кабинет министров утвердил «Требования к специально отведенным для курения местам».

Как передает Oxu.Az, эти требования применяются ко всем учреждениям, управлениям и организациям, независимо от форм собственности, организационно-правовой формы.

Предприятия, управления и организации, которые должны обеспечивать проектирование, строительство, восстановление и эксплуатацию специально отведенных для курения мест, должны соблюдать эти требования.

Специально отведенные закрытые места предназначены только для курящих людей (разного рода кальяны, электронные сигареты также приравниваются к видам табачной продукции).

Они должны соответствовать следующим требованиям:

В них должна быть низкая температура. Механическая система, обеспечивающая эту температуру, должна функционировать на протяжении рабочего дня. Система вентиляции этих мест не должна быть объединена с обычной системой и системой кондиционирования. В оздух должен обновляться минимум 10 раз в течение часа и т.д.

10:16

Утверждены «Требования к специально выделенным местам для курения».

Как передает Oxu.Az, решение об этом подписал премьер-министр Артур Расизаде.

Решение принято с целью обеспечить выполнение подпункта 1.1.4 Указа президента Азербайджанской Республики №1774 о применении закона Азербайджанской Республики «Об ограничении использования табачных изделий».

Л.А.

