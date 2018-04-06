BP и партнеры инвестировали более $2 млн в подготовку менеджеров в Азербайджане (ФОТО)

2018-04-06 11:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - С 2011 по 2018 годы компания BP вместе со своими партнерами по разработке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах Дениз" вложила более двух миллионов долларов в программу "Школа управления проектами" (School of Project Management - SPM), созданную с целью подготовки профессиональных менеджеров проектов.

Об этом сказал вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли в пятницу на церемонии, посвященной пятому выпуску SPM.

SPM является совместным проектом, который осуществляется Бакинской высшей школой нефти (БВШН) в сотрудничестве с британской компанией TwentyEighty Strategy Execution на основе программы магистратуры Университета Джорджа Вашингтона (США) при организационной поддержке компании BP и партнеров. На церемонии были вручены магистерские сертификаты 52 выпускникам.

SPM была учреждена в январе 2011 года, и с тех пор ее выпускниками стали 377 человек. 357 участников получили сертификат слушателей программы, 334 - магистерские сертификаты, а число представленных организаций достигло 141.

Выпускники этого этапа представляют правительственные, нефтегазовые, страховые, строительные и образовательные организации из государственного и частного секторjdа.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов, выступив на мероприятии, сообщил, что в данной программе приняли участие 24 сотрудника БВШН.