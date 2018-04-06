МИД Азербайджана соболезнует Грузии

2018-04-06 12:36 | www.oxu.az | 7

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с аварией на шахте в Грузии.

Как передает Oxu.Az, об этом заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

«Выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших, а также добрососедскому и дружественному народу и правительству Грузии в связи с несчастным случаем на шахте Миндели и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в соболезновании.

Напомним, что 5 апреля в городе Ткибули произошло обрушение свода в шахте Миндели, в результате чего погибли шесть человек, трое получили ранения.

Правительство Грузии приняло решение об объявления траура по погибшим горнякам по всей стране и приспуске флагов на всех административных зданиях.