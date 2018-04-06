Глава МИД ОАЭ: «Азербайджан – современная мусульманская страна»

2018-04-06 12:42 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, об этом сказал министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш.

Он отметил, что ОАЭ положительно оценивают развитие в Азербайджане: «Азербайджан – современная мусульманская страна. Объединенные Арабские Эмираты разделяют эти ценности. Что же касается двусторонних связей, мы видим Азербайджан как развивающуюся страну, с уверенностью смотрящую в будущее. Из ОАЭ в Азербайджан осуществляется много визитов в областях туризма, бизнеса и др. Думаю, что все впечатления положительные».