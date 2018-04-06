АСРГОА объявила промежуточный отчет в связи с президентскими выборами

2018-04-06 12:51 | www.apa.az | 7

Избирательный штаб Ассоциации Содействия Развитию Гражданского Общества в Азербайджане (АСРГОА) объявил промежуточный отчет в связи с намеченными на 11 апреля президентскими выборами.

Как сообщает АПА, глава избирательного штаба Ассоциации содействия развитию гражданского общества в Азербайджане Магеррам Зульфугарлы сказал, что промежуточный отчет охватил период с 5 февраля по 6 апреля.

Он отметил, что организация проводила мониторинги по изучению общественно-политической среды, свободы слова и печати, свободы собраний, выдвижения кандидатур, их регистрации, списков избирателей, деятельности избирательных администраций, агитационных и пропагандистских кампаний: «За время проведения мониторинга общее количество новостей о выборах в независимых газетах составило 13,27%, в независимых информационных агентствах – 13,65%, в проправительственных газетах – 17,62%, в аппозиционных газетах – 9,84%. Наибольшее количество новостей среди независимых газет было в газете «Bakı xəbər» (51,67%), среди аппозиционных газет – в газете «Yeni Müsavat» (50%), среди проправительственных газет – в газете «Azərbaycan» (50,82%). Показатели АПА и «Trend» были равны и составили 50%.

М.Зульфугарлы отметил, что работа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по подготовке и проведению выборов является удовлетворительной: «Все мероприятия ЦИК были реализованы своевременно, в указанные в программе деятельности сроки. Выдвижение кандидатов в президенты и кампания по сбору подписей также проводились в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, никакого внешнего вмешательства не было. Накануне выборов и после их объявления в вопросах свободы собраний, свободы слова и свободы прессы никаких проблем не наблюдалось. Не было никакого вмешательства или давления на деятельность СМИ».



По словам М.Зульфугарлы, результаты проведенного избирательным штабом АСРГОА мониторинга показывают, что социально-политическая ситуация накануне президентских выборов 11 апреля, активность избирателей, действующее законодательство и другие факторы позволяют проводить демократические и прозрачные выборы в стране.