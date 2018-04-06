В Азербайджан пытались проникнуть 1344 разыскиваемых

2018-04-06 12:54 | www.oxu.az | 7

В течение первых трех месяцев 2018 года на контрольно-пропускных пунктах госграницы были выявлены и задержаны 1344 человека, находившихся в розыске по линии Интерпола, а также объявленных в розыск правоохранительными органами Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, в частности, при попытке пересечь государственную границу по поддельным или чужим документам были задержаны 76 человек, 29 из которых – граждане Азербайджана.

Были предотвращены попытки поездок в европейские страны, используя страну в качестве транзитной территории, а также попытки въезда в Азербайджан по поддельным документам 47 иностранными гражданами.

101 иностранный гражданин, не объявивший цель своего визита, не был допущен в страну.

Так, в течение указанного периода на контрольно-пропускных пунктах были выявлены поддельные документы 29 иностранных граждан, в том числе 17 граждан Узбекистана, 3 граждан Таджикистана, 2 граждан Ирана, 2 граждан Кыргызстана, 2 граждан Ганы, 1 гражданина Конго, 1 гражданина Иордании и 1 гражданина России.

Были задержаны 18 иностранных граждан, попытавшихся совершить поездку в Европу, используя поддельные визы и удостоверения о временном проживании для транзита через территорию Азербайджана. В их числе 8 граждан Шри-Ланки, 3 гражданина Пакистана, 2 гражданина Ирана, 2 гражданина Индии, 1 гражданин Конго.

27 граждан Узбекистана, 20 граждан Пакистана, 18 граждан Индии, 8 граждан Шри-Ланки, 5 граждан Кыргызстана, 4 гражданина Ирана, 4 гражданина Таджикистана, 3 гражданина Бангладеша, 2 гражданина ОАЭ, 2 гражданина Ирака, 2 гражданина Афганистана, 2 гражданина Ганы, 1 гражданин Конго, 1 гражданин Саудовской Аравии, 1 гражданин Сирии, 1 гражданин Египта не были пропущены на территорию страны, так как не смогли объяснить цель своего приезда.