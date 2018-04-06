Мамедъяров встретился с габонским коллегой

2018-04-06 12:59 | www.oxu.az | 7
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках конференции глав МИД стран Движения неприсоединения в Баку встретился с министром иностранных дел Габона Ноэлем Нельсоном Мессоне.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства иностранных дел, министры отметили важность взаимных официальных визитов на высоком уровне и регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел с целью углубления отношений между двумя странами.
На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества между двумя странами в области науки, образования и культуры.
В ходе встречи также были обсуждены возможности сотрудничества в рамках Африканского Союза и других организаций, в том числе нефтегазовой и сельскохозяйственной.