Постпред России призвал США выполнять обязательства по сделке с Ираном

2018-04-06 11:42 | www.trend.az | 7

США должны полностью выполнять свои обязательства по соглашению по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Тегеран полностью выполняет свои обязательства. Аналогичным образом должны вести себя и США", — заявил Ульянов.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.