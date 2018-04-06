Посол: «Китай поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта в соответствии с международным правом и резолюциями Совбеза ООН» - ИНТЕРВЬЮ

2018-04-06 12:54 | www.apa.az | 7

- В последние годы каковы приоритеты двусторонних отношений Китая с Азербайджаном в ближайшем будущем? Какие области имеют большие перспективы для развития сотрудничества между Китаем и Азербайджаном? Какие связи между ними в рамках «Одного пояса, одного пути»? Какие преимущества имеет Азербайджан в рамках этой инициативы?

- В последние годы, под руководством Президента Ильхама Алиева, правительство Азербайджана продолжает принимать меры по углублению экономических реформ, диверсификации экономики, содействию развития ненефтяной экономики, улучшению инвестиционного климата. Китай и Азербайджан имеют большой потенциал и перспективы в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, туризм и.т.д.

«Один пояс, один путь» - это инициатива международного экономического сотрудничества, выдвинутая Председателем Си Цзиньпин. Ее основная идее - это развитие международного экономического сотрудничества, унаследовавшее дух Шелкового пути, и создание сообщества единой судьбы человечества; это создание новой платформы для экономического сотрудничества по принципам совместного консультирования, совместного строительства и совместного использования, и поиск новой движущейся силы для развития; это на основе взаимосвязанности в сфере инфраструктуры содействие развитию политической координации, взаимосвязанности инфраструктуры, бесперебойной торговли, свободному движению капиталов и взаимному сближению чаяний народов.

30 октября прошлого года Президент Ильхам Алиев и лидеры многих стран приняли участие в торжественной церемонии открытия железной дороги «Баку-Тбилиси-Карс». Мне посчастливилось засвидетельствовать этот исторический момент. В своем выступлении Президент Ильхам Алиев сказал, что «Баку-Тбилиси-Карс» - это самый короткий и надежный маршрут, соединяющий Европу и Азию, и наряду с этим, является важным вкладом Азербайджана в возрождение Великого Шелкового Пути.

«Китай высоко оценивает географические преимущества Азербайджана, как важного транспортного узла, связывающего Европу с Азией»