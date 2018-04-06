Воздух прогреется до 21 градуса

2018-04-06 13:10 | www.oxu.az | 7

В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем - 13-18° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем - 15-17° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 768 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана осадков также не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 15-21°, в горах ночью 0-5°, днем - 8-13° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 апреля слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.