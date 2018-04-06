МИД Таджикистана обсудит борьбу с киберпреступностью с коллегами из СНГ

2018-04-06 11:50 | www.trend.az | 7

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое состоится сегодня, 6 апреля в Минске, передаёт в пятницу таджикское издание «Авеста».

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, участники заседания обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности

В частности, министры иностранных дел рассмотрят проект Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Документ нацелен на обеспечение эффективного предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования подобных правонарушений.

Он расширяет сферы, направления и формы взаимного сотрудничества, унифицирует понятийный аппарат.