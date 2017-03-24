Де Мистура выступил за скорейшую встречу в Астане, чтобы сдержать эскалацию в Сирии

2017-03-24 23:12 | www.trend.az | 7

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что новая встреча в Астане должна пройти как можно скорее, чтобы сдержать эскалацию насилия в Сирии, передает ТАСС.

"Я надеюсь, что новое встреча в Астане пройдет как можно скорее, чтобы сдержать происходящую эскалацию", - заявил он в пятницу.

Также де Мистура по итогам своего турне в преддверии пятого раунда переговоров в Женеве сказал, что Москва, Анкара и Эр-Рияд поддерживают продолжение "женевского процесса" по урегулированию в Сирии.

"Везде, где я был - в Эр-Рияде, Москве, в Анкаре - что на фоне позитивных достижений в Астане на последней встрече и несмотря на последний всплеск военной активности, переговоры в Женеве, по мнению собеседников, продвигаются вперед и необходимо дальше развивать процесс "Женевы-4", - сказал он.