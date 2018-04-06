Представитель Сирии в ООН: «Некоторые члены Движения неприсоединения оказывают террористам финансовую поддержку и обеспечивают их оружием»

2018-04-06 13:23 | www.apa.az | 6

Движение неприсоединения основывается на принципах суверенитета, уважения территориальной целостности, равенства и невмешательства во внутренние дела стран и неприменении насилия. Но некоторые члены выходят за рамки этих принципов, нарушают принципы Движения неприсоединения и Устава ООН ».

Как сообщает АПА, об этом на промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

По его словам, эти факторы отрицательно влияют на историческую роль Движения неприсоединения: «Все это требует от нас быть еще сильнее. Одной из самых больших стоящих перед регионом проблем является распространение терроризма и оказание некоторыми членами Движения неприсоединения террористам финансовой поддержки и обеспечение их оружием».