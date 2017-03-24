Сборная Германии по футболу прибыла в Баку

2017-03-24 23:27 | www.apa.az | 4

Сборная Германии по футболу прибыла в Баку на матч с национальной командой Азербайджана, который состоится 26 марта в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Как передает АПА-Спорт, гости отправились прямиком из аэропорта в “Boulvared Hotel”.

Единственную тренировку перед матчем немецкая сборная проведет завтра во второй половине дня. Она состоится на стадионе им. Тофика Бахрамова, где и состоится встреча.

Напомним, что отборочный матч между Азербайджаном и Германией начнется 26 марта, в 20:00.