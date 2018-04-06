Генштаб ВС Турции о числе уничтоженных на севере Ирака террористов

2018-04-06 12:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции в рамках операций, проведенных сегодня против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), ликвидировали 59 боевиков на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба ВС Турции, распространенной в пятницу.

Отмечается, что в целом сегодня были проведены три операции против террористов - в районах Хакурк и Зап на севере Ирака.

Также, как сообщалось ранее, были уничтожены более 13 опорных пунктов террористов.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом