Посол Сирии в ООН прокомментировал сообщения о террористических группах из его страны на оккупированных территориях Азербайджана

2018-04-06 13:37 | www.apa.az | 6

«Я об этом ничего не слышал, но могу сказать, что это часть международной террористической войны, которая направлена ​​не только против Сирии, но и против Ирака, Ливии, Египта и других стран, против всего мира».



Как сообщает АПА, об этом сказал постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джафари, выражая отношение к сообщениям, что некоторые покинувшие Сирию террористические группы размещены Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

«Мы заранее предупреждали всех, но нас никто не слушал. Мы сказали правительствам, направляющим в Сирию террористические группы, что эти террористические организации когда-нибудь должны вернуться обратно. Теперь весь мир должен осознать свою ответственность», - сказал он.

Посол сказал, что террористы, независимо от того, где они находятся – в Сирии, России, Азербайджане, не имеют значения - государства должны проявить единство: «Потому что террористы представляют угрозу везде. Мы хотим, чтобы нагорно-карабахский конфликт был разрешен в соответствии с международными нормами».