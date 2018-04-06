Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к Telegram

2018-04-06 12:14 | www.trend.az | 6

Роскомнадзор в пятницу подал иск на компанию Telegram за непредоставление ответа в установленный срок по ключам для дешифровки сообщений пользователей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС.

"На основании ст. 15.4 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - говорится в сообщении пресс-службы.

Роскомнадзор уточнил, что иск подан в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанностей организатора распространения информации, установленных законодательством.

Как сообщили в пресс-службе Таганского суда, исковое заявление к ним пока не поступало.