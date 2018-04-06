Владимир Машков назначен новым художественным руководителем "Табакерки"

2018-04-06 12:29 | www.trend.az | 6
Художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков, передает РИА Новости.
Возглавлявший МХТ им. Чехова и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.
Ранее худруком МХТ назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача. Он вступит в должность 23 апреля. Возглавить второй театр предложили Машкову, он взял время на размышление.