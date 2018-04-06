Башар Джафари: «Турция должна отвести свои войска из Сирии»

2018-04-06 13:42 | www.apa.az | 5

«Прошедшая недавно в Анкаре трехсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана является результатом Астанинского соглашения. Это соглашение придает важность координации между этими тремя странами».

Как сообщает АПА, об этом сказал находящийся с визитом в Баку для участия в промежуточной конференции министров Движения неприсоединения посол Сирии в ООН Башар Джафари.

По его словам, вместо отправки полицейских сил, Турция направила войска для ведения мониторинга и контроля над террористическими группировками в провинции Идлиб. Таким образом ею были нарушены условия соглашения: «Надеемся, что на Турцию будет оказано необходимое давление в рамках трехстороннего механизма для того, чтобы она отвела свои войска из Сирии. Операция турецких войск в Африне является военной агрессией с позиции решений Совбеза ООН и принципов Движения неприсоединения по Сирии».