Въезд в Грузию стал платным, а как у нас? - АНАЛИЗ

2018-04-06 14:06 | www.oxu.az | 7

С 1 марта владелец или водитель транспортного средства в течение всего периода пребывания на территории Грузии должен застраховать свою гражданскую ответственность (автомобиль - ред.).

Въезд в Грузию на мотоцикле меняется от 20 до 240 лари от 15 дней до 1 года соответственно, на легковом автомобиле - 30-295 лари, на автобусе - 45-480 лари, на грузовом автомобиле - 60-610 лари, на прицепе: 14-145 лари, на сельскохозяйственной технике - 25-250 лари.

Например, если вы захотите поехать на своем автомобиле в Грузию, то будете вынуждены при въезде в Грузию, в зависимости от периода пребывания в этой стране, заплатить определенную сумму за страхование вашего транспортного средства.

Курс лари по отношению к манату на сегодняшний день: 1 лари - 0,7151 маната.

А как обстоят дела со въездом иностранных машин в нашу страну?

С этим вопросом Oxu.Az обратился в Бюро обязательного страхования (БОС) Азербайджана.

Как говорится в ответе БОС, все те, кто не имеет «зеленую карту», при въезде в Азербайджан тоже вынуждены платить за страхование личного автомобиля.

Зеленая карта (Green Card) - международный договор (полис) страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-членами Соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев средств автотранспорта. На данный момент в систему «Зеленая карта» входят 48 стран из Европы, Азии и Африки.

«Для владельцве автомобилей из стран, которые не входят в систему «Зеленой карты», на границах Азербайджана предлагаются страховки от 30 дней до 1 года», - сообщили в БОС.

Также в Бюро отметили, что в Азербайджане, в отличие от Грузии, также учитывается и объем двигателя транспортного средства.

Въезд в Азербайджан на мотоцикле сроком на 30 дней - 10 манатов, на год - 50 манатов; на легковом автомобиле со средним 2.0 объемом двигателя - на 30 дней - 15 манатов, а на год – 75 манатов; на грузовике (с 8 тоннами грузоподъемности) - на 30 дней - 50 манатов, на год - 250 манатов; на прицепе - 30 дней - 5 манатов, 1 год - 25 манатов.

Али Мамедов

