В Telegram напомнили позицию компании по требованиям ФСБ

2018-04-06 13:03 | www.trend.az | 7

Юристы Telegram еще не получили иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России, а как только получат, то подготовят свои возражения, сообщил РИА Новости адвокат Рамиль Ахметгалиев.

"Мы еще не видели иск и не знаем, на какие нормы ссылается Роскомнадзор, в каком порядке будет рассмотрен иск. Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты", — сказал адвокат.

Ахметгалиев не смог также ответить на вопрос, будет ли Таганский суд Москвы рассматривать иск Роскомнадзора до вступления в силу решения Верховного суда РФ, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования.

"Я не знаю, увязывает ли Роскомнадзор свои требования с этим иском или нет", — пояснил он.