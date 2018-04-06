PASHA Bank признан "Лидирующим банком в сфере осуществления безналичных платежей" в Азербайджане

2018-04-06 13:07 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – признан «Лидирующим банком в сфере осуществления безналичных платежей» на местном рынке по итогам 2017 года, сообщает банк в пятницу.

Соответствующий конкурс на ежегодной основе проводится Центральным банком Азербайджана совместно с Ассоциацией банков Азербайджана среди всех участников банковского рынка.

По словам председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, победа в данной номинации является подтверждением со стороны госрегулятора важной роли банка в развитии безналичных платежей в Азербайджане.