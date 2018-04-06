Неразгаданная тайна 20 века: Эксперимент «корабль-невидимка»

2018-04-06 14:11 | www.oxu.az | 7

Совсем недавно, после того, как спецслужбы США рассекретили ряд документов, касающихся секретных экспериментов до 1950 года, общественности стали известны детали одной неразгаданной тайны 20 века.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal, в 1943 году в охраняемой зоне военно-морской базы Филадельфии стоял эсминец «Элдридж», бортовой номер «DE 173».

Специалисты из управления военно-морских исследований ВМФ США решили его использовать для тайного эксперимента «Радуга».

Основываясь на Единой теории поля, разработанной Альбертом Эйнштейном, они создали электромагнитную систему, способную сделать корабль невидимым.

После поворота рубильника, воздух вокруг корабля начинал темнеть. Корабль окутывался в зеленоватый туман. Через несколько минут «Элдридж» исчез из виду, хотя на воде все еще виднелось углубление от его корпуса.

Когда «Элдридж» исчез в Филадельфии, множество людей видели его внезапное появление в порту другой базы - Норфолк. Через несколько минут «призрак» стал таять, и тут же корабль «проявился» в Филадельфии.





Но самое страшное - то, что эксперимент имел тяжелые последствия для экипажа судна. Большинство моряков погибли, а те, кто выжил, сразу же были списаны из армии и остаток жизни провели в некой закрытой клинике для умалишенных. Это заставило американских военных отказаться от рискованных исследований.

Али Мамедов

