Общественно-политическая обстановка в Азербайджане, активность избирателей полностью позволяют провести демократические и прозрачные президентские выборы - промежуточный отчет (версия 2)

2018-04-06 13:08 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Результаты мониторинга, проведенного Избирательным штабом Ассоциации содействия развитию гражданского общества в Азербайджане (АСРГОА), показывают, что общественно-политическая обстановка в преддверии президентских выборов, которые состоятся в Азербайджане 11 апреля, активность избирателей, действующее законодательство и другие факторы, полностью позволяют провести в стране демократические и прозрачные выборы.

Избирательный штаб Ассоциации содействия развитию гражданского общества в Азербайджане представил промежуточный отчет в связи с президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля.

Глава Избирательного штаба Магеррам Зульфугарлы отметил, что отчет охватывает период с 5 февраля по 6 апреля 2018 года.

По его словам, в отчете отражены результаты мониторингов «Общественно-политическая атмосфера», «Свобода слова и печати», «Свобода собраний», «Выдвижение, регистрация кандидатов», «Списки избирателей, деятельность избирательной администрации» и «Агитационно-пропагандистская кампания».

Зульфугарлы подчеркнул, что в указанный период новости о выборах в независимых газетах составили 13,27% от общих новостей, независимых телеграфных агентствах - 13,65%, государственных газетах – 17,62%, оппозиционных газетах – 9,84%.

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