За выборами в Азербайджане понаблюдает 221 член миссии СНГ

2018-04-06 14:15 | www.oxu.az | 7

В день выборов президента Азербайджана за ходом голосования будет наблюдать 221 член миссии СНГ.

Как передает Oxu.Az, руководитель штаба наблюдательной миссии СНГ Евгений Слобода сообщил, что миссия намерена провести наблюдение за выборами практически во всех избирательных округах Азербайджана: «Мы намерены охватить практически все».

Он также указал, что глава наблюдательной миссии, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев прибудет в Баку 10 апреля.

Долгосрочная миссия наблюдателей СНГ находится в Азербайджане с 20 марта.

Президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля.

Али Мамедов

