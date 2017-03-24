В Казани загорелся пороховой завод

2017-03-24 23:42 | www.trend.az | 4

В Казани вспыхнул пожар на пороховом заводе, рассказал РИА Новости представитель республиканского МЧС, передает РИА Новости.

По предварительным данным, погиб один человек.

"Сообщение о пожаре на заводе поступило в 20.27 мск. Отправлены подразделения по третьему номеру сложности из четырех", - добавил собеседник агентства.

Пожар локализован, его площадь составила 400 квадратных метров. Уточняется, что пожар начался в цеху готовой продукции.

Прокуратура начала проверку, на место происшествия выехал казанский прокурор по надзору на особо режимных объектах Республики Татарстан Дмитрий Ерпелев.

Казанское предприятие - старейший пороховой завод в стране. Его основная продукция – пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, спортивных и охотничьих патронов.