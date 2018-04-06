На казахстанском месторождении «Кашаган» уменьшился объем добычи нефти и газа

2018-04-06 13:20 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - На казахстанском нефтегазовом месторождении «Кашаган» снизился уровень добычи нефти и газа. Об этом в пятницу на заседании правительства Казахстана сказал вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, передают казахские СМИ.

Несмотря на то, что существенных проблем на месторождении не наблюдается, остановлена работа ряда скважин на морском острове «Д» месторождения «Кашаган».

Задержка, по словам министра, связана с выполнением плановых работ по анализу приемистости пласта месторождения, которые начались во второй половины марта.

«Мы остановили закачку газа, а рост добычи на «Кашагане» в первую очередь зависит от закачки газа. В прошлом году мы наблюдали определенные технические сложности с приемистостью пласта, то есть газ принимался не так, как мы ожидали. В последнее время мы заметили положительные изменения и хорошую тенденцию», - сказал Мирзагалиев на пресс-конференции.