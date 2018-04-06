Мамедъяров на переговорах с главой МИД Венесуэлы

2018-04-06 14:36 | www.oxu.az | 6
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках конференции глав МИД стран Движения неприсоединения в Баку встретился с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Мануэлем Монсерратом.
Как сообщили Oxu.Az в МИД, Х.Монсеррат поблагодарил правительство Азербайджана за организацию конференции на высоком уровне.
Министры обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений и перспективы сотрудничества, отметили важность расширения сотрудничества.
Х.Монсеррат заявил, что Венесуэла придает особое значение отношениям с Азербайджаном, добавив, что показателем этого является открытие посольства Венесуэлы в Азербайджане.
Э.Мамедъяров поблагодарил коллегу за успешное председательство на конференции министров.
Также была подчеркнута важность создания механизма политических консультаций с точки зрения продвижения отношений.
На встрече состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.