Мамедъяров на переговорах с главой МИД Венесуэлы

2018-04-06 14:36 | www.oxu.az | 6

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках конференции глав МИД стран Движения неприсоединения в Баку встретился с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Мануэлем Монсерратом.

Как сообщили Oxu.Az в МИД, Х.Монсеррат поблагодарил правительство Азербайджана за организацию конференции на высоком уровне.

Министры обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений и перспективы сотрудничества, отметили важность расширения сотрудничества.

Х.Монсеррат заявил, что Венесуэла придает особое значение отношениям с Азербайджаном, добавив, что показателем этого является открытие посольства Венесуэлы в Азербайджане.

Э.Мамедъяров поблагодарил коллегу за успешное председательство на конференции министров.

Также была подчеркнута важность создания механизма политических консультаций с точки зрения продвижения отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.