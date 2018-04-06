В БВШН вручены дипломы выпускникам Школы управления проектами (ФОТО)

2018-04-06 13:24 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла церемония вручения дипломов выпускникам групп «Stream 16» и «Stream 17» Школы управления проектами (School of Project Management – SPM) – совместной инициативы, которая реализуется БВШН, BP и партнерами компании по совместным проектам, а также британской компанией TwentyEighty Strategy Execution (Stratex), сообщает вуз в пятницу.

Сертификаты Университета Джорджа Вашингтона (США) о присвоении степени магистров были вручены успешно завершившим учебу в SPM 52 специалистам из 24 компаний и организаций, в том числе SOCAR, BP, PASHA Holding, PASHA Insurance, ПО «Азнефть», SOCAR AQŞ, SOCAR Upstream, министерства труда и социальной защиты населения, Операционной компании Baku City Circuit, Текстильного парка GILAN, Azerconnect, Atlantic Waste Solutions и AzInTelekom.

В церемонии, которая состоялась в кампусе Высшей школы, приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, вице-президент SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов, региональный вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев и другие официальные лица.

Открывая церемонию, ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло поздравил выпускников Школы управления проектами. Он пожелал им успешного и эффективного использования в работе полученных знаний в области управления проектами.

Вице-президент SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов назвал SPM самым успешным проектом по повышению квалификации местных специалистов и поблагодарил руководство Высшей школы за реализацию проекта на высоком уровне. Отметив, что Государственная нефтяная компания постоянно содействует обучению и профессиональному развитию персонала, он сообщил, что 21 сотрудник компании и ее предприятий являются студентами Школы управления проектами.

Вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев и менеджер по развитию бизнеса компании TwentyEighty Strategy Execution Эд Хьюз, принимающий активное участие в деятельности SPM, также поздравили выпускников Школы управления проектами.