ОБСЕ с одобрением отнеслась к освобождению Азиза Оруджева

2018-04-06 14:44 | www.apa.az | 7

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир приветствовал освобождение директора интернет телевидения «Kanal-13» Азиза Оруджева.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

«Я готов сотрудничать с руководством государства по вопросу других журналистов, а также дать поддержку развитию свободы медиа в стране»,- отметил он.

Отметим, 5 апреля в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба находящегося под арестом директора интернет телевидения «Kanal-13» Азиза Оруджева. суд частично аннулировал решение Бакинского апелляционного суда в отношении Азиза Оруджева. Решением Верховного суда А.Оруджев был приговорен к 3 годам условно. Суд принял решение об освобождении А.Оруджева.



Напомним, Азиз Оруджев был задержан 2 мая по подозрению в оказании сопротивления полиции. Ему было назначено 30 суток административного ареста. В день освобождения – 1 июня в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в его отношении было возбуждено уголовное дело. Его обвинили по статьям 192 (незаконное предпринимательство) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями). В этот же день решением суда Насиминского района в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А. Оруджев был лишен свободы на 6 лет.