Посольство Азербайджана во Франции прокомментировало сообщение о выдаче удостоверения личности Эдуарду Григоряну

2018-04-06 14:46 | www.apa.az | 7

«С уверенностью заявляем, что считающийся организатором сумгаитских событий в феврале 1988 года Эдуард Григорян не обращался в консульский отдел нашего посольства в связи с каким-либо вопросом, с нашей стороны ему оказывалась консульская услуга».

Об этом АПА сообщили в посольстве Азербайджана во Франции.

Посольство призвало СМИ страны быть внимательными в связи с подобными вопросами и соблюдать основные принципы журналистики: «С сожалением отмечаем, что накануне президентских выборов в нашей стране в Европе, в частности во Франции, антиазербайджанская кампания приобрела широкий размах. Мы не считаем случайным тиражирование в профилях в социальных сетях мнений, которые не основываются на каких-либо фактах. В этой кампании, проводимой во Франции с целью нанести удар по имиджу Азербайджанской Республики, армянская диаспора синхронно действует с гражданами Азербайджана, получившими политическое убежище во Франции.

Отметим, проживающий во Франции эмигрант блогер Эльнур Меджидли распространил в соцсети сообщение о том, что считающийся организатором сумгаитских событий 1988 года Эдуард Григорян вместе с семьей обратился для получения политического убежища во французском городе Орлеанс.

Эльнур Меджидли написал, что личность Григоряна была идентифицирована в посольстве Азербайджана во Франции, посольство выдало ему документ, удостоверяющий его личность.

Напомним, в результате беспорядков в Сумгаите в ночь с 27 на 28 февраля 1988 года погибли 32 человека: 26 - армяне, 6 – азербайджанцы.

Эти события были частью сценария, организованного Комитетом Госбезопасности СССР совместно с армянами. Сумгаитские события были организованы армянскими националистами. В совершении погромов особую роль сыграли группы свободно владевших азербайджанским языком армянских провокаторов – жителей Сумгаита.

В качестве организатора сумгаитских погромов был выбран армянин, ранее судимый Эдуард Григорян.

Бывший председатель КГБ Владимир Крючков признался, что события были организованы Москвой.

Эдуард Григорян во время сумгаитских событий лично убил 5 армян, изнасиловал 8 армянских женщин. Однако армянские организации смогли помочь избежать наказания совершившему жестокие преступления Э.Григоряну. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы, однако был освобожден через несколько лет. Другой обвиняемый азербайджанец Ахмед Ахмедов Московским судом был приговорен к расстрелу. Приговор привели в исполнение.

9 января 2015 года было принято решение привлечь Э. Григоряна в качестве обвиняемого в соответствии со статьями Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, бывшими в силе до 1 сентября 2000 года, решением суда в его отношении была выбрана мера пресечения в виде ареста, он был объявлен в розыск.

Сегодня армяне продолжают использовать сумгаитские события в своих целях.