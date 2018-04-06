Рафаэль Агаев стал членом Организации боевого карате

2018-04-06 14:49 | www.oxu.az | 7

Азербайджанский спортсмен, пятикратный чемпион мира, десятикратный чемпион Европы Рафаэль Агаев стал членом Организации боевого карате (Karate Combat).

Как передает Oxu.Az, наш спортсмен уже провел свой первый бой в этой организации.

Он встретился со своим доминиканским противником Дионисио Густаво в столице Венгрии Будапеште.

Несмотря на то, что в этой битве «бриллиантовый мальчик» был травмирован, он окончил бой со своим 35-летним соперником в качестве победителя.

Следует отметить, что игроки карате, состоящие в этой организации, не одевают традиционные костюмы и, согласно правилам, они могут наносить полные удары. Отличаются также и залы для выступлений.

В настоящее время членами Karate Combat являются спортсмены, входящие в Топ-100 лучших каратистов мира, из более чем 30 стран.