Новак: Сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным

2018-04-06 13:33 | www.trend.az | 7

Сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам, передает РИА Новости.

"Мы вообще бы могли создать бессрочное соглашение. Например, у нас есть Форум стран-экспортеров газа [ФСЭГ, международная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа], который работает с 2009 года. Там же не написано, что ФСЭГ на 10 лет создан для обсуждения ситуации на газовых рынках. Это [наше сотрудничество со странами ОПЕК+] вообще может быть бессрочно", — сказал Новак.

По его словам, это де-факто страны ОПЕК+ уже представляют собой некую организацию, встречи которой регулярно проходят для обсуждения сделки. Причем участие в обсуждении могут принимать не только страны-экспортеры нефти, но и просто страны-производители. При этом Новак особо подчеркнул, что формат возможного сотрудничества еще обсуждается, и вариант с созданием новой организации – лишь один из возможных.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.