В рамках приватизации закуплено более 250 тысяч акций

2018-04-06 14:59 | www.oxu.az | 7

В результате приватизации государственного имущества было создано более 300 тысяч рабочих мест.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал зампредседателя Госкомитета по имущественным вопросам Рафиг Джалилов.

По его словам, более 250 тысяч акционеров стали владельцами акций, более 1,2 млн граждан воспользовались приватизацией.

Р.Джалилов заявил, что по сравнению с тем периодом, когда предприятия находились в собственности государства, в период приватизации объем производства вырос на 1,5 млрд манатов, было организовано производство новой, конкурентоспособной и экспортно-направленной продукции:

«В достижении этих успехов всесторонняя поддержка государства имеет особое значение».

Л.А.

