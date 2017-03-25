Пожар на пороховом заводе в Казани
2017-03-25 00:15 | www.oxu.az | 3
Пожарные потушили возгорание, возникшее на Казанском пороховом заводе.
Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Татарстан.
«В 22:10 мск пожар в цехе готовой продукции Казанского государственного порохового завода ликвидирован», - сказал собеседник агентства. Площадь пожара составила 400 кв. м.
«Технологический процесс предприятия не нарушен», - уточнили в ГУ МЧС.
Как сообщили ранее в экстренных службах региона, в результате возгорания погиб один человек - пожарный. Других пострадавших нет.