Пожар на пороховом заводе в Казани

2017-03-25 00:15 | www.oxu.az | 3

Пожарные потушили возгорание, возникшее на Казанском пороховом заводе.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Татарстан.

«В 22:10 мск пожар в цехе готовой продукции Казанского государственного порохового завода ликвидирован», - сказал собеседник агентства. Площадь пожара составила 400 кв. м.

«Технологический процесс предприятия не нарушен», - уточнили в ГУ МЧС.

Как сообщили ранее в экстренных службах региона, в результате возгорания погиб один человек - пожарный. Других пострадавших нет.

С.С.

